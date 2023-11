Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo 2023: Peker e Stankiewicz vincono nella carabina 10 m. 9° Sollazzo

Seconda giornata di competizioni a Doha, capitale del Qatar che sta ospitando in questi giorni le Finali di Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno. In questo day-2 sono andate in scena due Finali, quella della carabina 10 m maschile e femminile.

Nella prova maschile a spuntarla è stato l’ungherese Zalan Peker, abile a mettere a referto un totale di 251.2, superando in volata il serbo Lazar Kovacevic, secondo con il punteggio di 249.4. Terzo posto invece per Jin Privratsky che ha messo a referto 229.5.

Niente da fare invece per l’azzurro Dennis Sollazzo, il quale ha solo sfiorato l’ultimo atto piazzandosi al nono posto in qualifica con il totale di 628.

Nella gara femminile vittoria poi per la polacca Aneta Stankiewicz, autrice di una prestazione da 253.3 con cui ha regolato la cinese Zhilin Wang, piazzatasi al posto d’onore con 252.6. Sul gradino più basso del podio si è invece accomodata la norvegese Jeanette Hegg con 230. In questo segmento non era presente alcuna italiana.

Foto: UITS