Tiro a segno, Finali Coppa del Mondo Doha 2023: Massimo Spinella 12° nella pistola automatica dopo la prima giornata delle qualificazioni

Proseguono con la prima giornata delle qualificazioni per entrambe le specialità individuali da 25 metri le Finali della Coppa del Mondo 2023 di tiro a segno: a Doha, in Qatar, nella pistola automatica maschile è 12° Massimo Spinella (i primi sei andranno in finale).

Nella pistola automatica da 25 metri maschile dopo le tre serie dello Stage 1 sono in testa due cinesi, con Lu Zhiming e Zhang Jueming appaiati a quota 295/300 (12x), mentre è terzo il transalpino Clement Bessaguet, con 293/300 (8x). Si attesta in dodicesima posizione Massimo Spinella con 287/300 (7x).

Nella pistola sportiva da 25 metri femminile, senza azzurre in gara, dopo le tre serie di precisione si trova al comando la cinese Feng Sixuan con 295/300 (12x), davanti alla tedesca Doreen Vennekamp, seconda a quota 294/300 (10x), ed alla tiratrice di Singapore, Teh Xiu Hong, terza con 293/300 (13x).

PISTOLA AUTOMATICA 25 METRI MASCHILE

1 1051 LU Zhiming CHN Stage 1 99 98 98 295 295-12x

2 1058 ZHANG Jueming CHN Stage 1 99 98 98 295 295-12x

3 1122 BESSAGUET Clement FRA Stage 1 98 99 96 293 293- 8x

4 1183 ANISH Anish IND Stage 1 99 98 95 292 292-11x

5 1049 LI Yuehong CHN Stage 1 97 97 98 292 292-10x

6 1153 PETER Florian GER Stage 1 99 98 95 292 292- 8x

7 1129 QUIQUAMPOIX Jean FRA Stage 1 98 97 96 291 291-15x

8 1085 RAMPULA Matej CZE Stage 1 99 97 95 291 291-11x

9 1232 CHIRYUKIN Nikita KAZ Stage 1 100 96 94 290 290-12x

10 1154 REITZ Christian GER Stage 1 99 98 93 290 290- 9x

11 1123 CHESNEL Yan FRA Stage 1 99 95 95 289 289-10x

12 1217 SPINELLA Massimo ITA Stage 1 97 93 97 287 287- 7x

13 1023 LUNEV Ruslan AZE Stage 1 93 99 93 285 285- 1x

14 1277 MILIWEK Oskar POL Stage 1 96 95 90 281 281- 7x

15 1137 GOWIN Sam William GBR Stage 1 95 96 88 279 279- 3x

16 1297 AL OBAIDLY Abdulla Saleh QAT Stage 1 94 92 81 267 267- 2x

PISTOLA SPORTIVA 25 METRI FEMMINILE

1 1042 FENG Sixuan CHN Precision 99 96 100 295 295-12x

2 1158 VENNEKAMP Doreen GER Precision 97 98 99 294 294-10x

3 1314 TEH Xiu Hong SGP Precision 99 97 97 293 293-13x

4 1127 LAMOLLE Mathilde FRA Precision 98 98 96 292 292- 5x

5 1174 MAJOR Veronika HUN Precision 98 95 98 291 291- 7x

6 1247 RASMANE Agate LAT Precision 97 96 97 290 290-11x

7 1125 JEDRZEJEWSKI Camille FRA Precision 94 98 97 289 289- 9x

8 1156 SKERIES Michelle GER Precision 97 97 95 289 289- 6x

9 1148 KARSCH Monika GER Precision 96 95 98 289 289- 5x

10 1315 TEH Xiu Yi SGP Precision 93 97 98 288 288-12x

11 1060 ZHAO Nan CHN Precision 94 98 96 288 288-12x

12 1200 ROSTAMIYAN Haniyeh IRI Precision 94 95 99 288 288- 8x

13 1030 KOSTADINOVA Antoaneta BUL Precision 94 98 95 287 287- 6x

14 1226 YAMADA Satoko JPN Precision 94 94 97 285 285- 6x

15 1356 WU Chia Ying TPE Precision 94 94 95 283 283- 5x

DNS 1302 MOHAMUD Nasra Mohammed QAT Precision DNS

Foto: comunicato stampa UITS