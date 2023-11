Thomas Ceccon: “Farò i misti agli Europei, Parigi e Los Angeles le mie Olimpiadi”

Thomas Ceccon ha vinto i 100 dorso ai Campionati Italiani Assoluti, imponendosi con il tempo di 52.82 e staccando così il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il primatista mondiale ha analizzato la propria prestazione al termine della prova: “Mi sono sentito male in gara, ho forzato un po’ il passaggio. Preferivo fare una gara a morire e il primo 50 è stato forte, ho poi provato a fare in progressione e alla fine non ne avevo. Quando faccio una gara così viene sempre fuori 52.8-52.9. Questo tempo in Coppa del Mondo l’ho già nuotato tre volte, bisognava rifarlo qui e l’ho fatto“.

L’azzurro ha poi proseguito: “Oggi c’era stanchezza. Vengo da tre mesi in cui sono sempre stato via, va bene così. Bastava fare il tempo e l’ho fatto. Il cerchio si chiude con gli Europei: farà 100 e 200 misti e le staffette. Stile e dorso mi sono stancato (scherza, n.d.r.). Ai Mondiali almeno una gara individuale? Non lo so ancora dire“.

Thomas Ceccon si è poi proiettato verso Parigi 2024: “Penso che sia una delle mie due Olimpiadi, sperando di andare a Los Angeles, dove posso puntare di più. A quella scorsa avevo 20 anni, nel 2032 ne avrò 31 se andrò. Sono due Olimpiadi molto importanti, sono il clou della mia carriera. Spero di fare bene, è una gara che si fa ogni quattro anni. Ho sempre fatto le cose bene e spero di farle ancora. Io vado alle Olimpiadi da quarto, non devo difendere nulla, ma sapete che le cose sono cambiate“.

VIDEO INTERVISTA THOMAS CECCON

Foto: Lapresse