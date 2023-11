Tennis, si separa la coppia Siniakova-Krejcikova, vincitrice di sette Slam in carriera

La Billie Jean King Cup 2023 è stato l’ultimo torneo giocato di una delle coppie più forti del panorama femminile mondiali. Dopo la loro sconfitta in semifinale con il Canada, Barbora Kejcikova e Katerina Siniakova hanno annunciato la chiusura del loro rapporto in doppio, almeno per un po’ di tempo.

“Abbiamo deciso di non giocare insieme nella prossima stagione. Volevo cambiare qualcosa – ha affermato Siniakova al portale Tenisovtsvet.cz – Penso che un break possa farci bene. Non escludo che un giorno possiamo tornare a giocare insieme e magari essere ancora più forti“.

Le due sono state una delle coppie più vincenti degli ultimi anni di tennis mondiali. Insieme si sono portate a casa ben sette tornei del Grande Slam, facendo doppietta al Roland Garros, a Wimbledon e all’Australian Open e completando lo Slam virtuale con gli US Open 2022. Per loro anche due successi 1000, a Madrid 2021 e all’ultimo Indian Wells, e la medaglia d’oro alle ultime Olimpiadi.

La loro ultima partita rimane dunque la semifinale della Billie Jean King Cup, perdendo con le canadesi Leylah Annie Fernandez e Gabriela Dabrowski, appena laureatesi campionesse contro l’Italia.

