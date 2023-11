Tennis, Novak Djokovic con problemi di stomaco a Parigi-Bercy: “Più tempo al bagno che sul campo”

Non una passeggiata per Novak Djokovic nel terzo turno dell’ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy. Sul cemento transalpino il serbo ha faticato più del dovuto contro l’olandese Tallon Griekspoor, imponendosi 4-6 7-6(2) 6-4 dopo 2 ore e 40 minuti di gioco.

Nella conferenza stampa successiva alla partita (terminata in seconda serata), il serbo ha spiegato però che la sua condizione fisica in questi giorni non è al 100%.

Le sue parole: “Ho avuto problemi di stomaco e non mi sono sentito per niente al top. È difficile avere la mente lucida quando passi più tempo al bagno che sul campo come negli ultimi tre giorni. Il livello di energia era molto basso e ho vissuto alla giornata. È stato probabilmente il giorno peggiore, quindi spero che da adesso le cose migliorino per me”.

Poi i complimenti al rivale: “Non voglio togliere nulla alla sua prestazione, non è mai calato di livello. Forse in un paio di games nel terzo set, ma stava giocando alla grande e complimenti a lui per il match. Se avesse vinto, l’avrebbe certamente meritato”.

Foto: Lapresse