Tennis, Luca Nardi si qualifica per le Next Gen ATP Finals: saranno due gli italiani a Jeddah

Luca Nardi si è qualificato ufficialmente per le Next Gen ATP Finals. Il pesarese è l’ottavo nome che si presenterà a Jeddah (Arabia Saudita) dal 28 novembre al 2 dicembre. Decisivo per il giocatore marchigiano il passaggio ai quarti di finale del Challenger di Kobe in Giappone, vincendo in rimonta contro il danese Holmgren.

La race per andare in Arabia Saudita si chiude questa settimana e nessuno potrà superare Nardi, neppure se Shintaro Mochizuki vincesse il Challenger di casa. Non ci saranno invece chance di qualificazione per Luciano Darderi, eliminato precocemente questa settimana a Montevideo da parte dell’ecuadoriano Guillen Meza.

Saranno due quindi gli italiani presenti: oltre a Luca Nardi ci sarà Flavio Cobolli che aveva già conquistato la qualificazione. Completeranno il roster Arthur Fils, Luca Van Assche, Dominic Stricker, Alex Michelsen, Hamad Medjedovic e la wild card giordana Abedallah Shelbayh. Per chiari motivi, non partecipano alla rassegna Carlos Alcaraz, Holger Rune, Ben Shelton e Lorenzo Musetti.

AVREMO DUE AZZURRI A JEDDAH! Dopo Flavio Cobolli ci sarà anche Luca Nardi tra gli 8 qualificati alle Next Gen Finals, al via dal 28 novembre in Arabia Saudita. Un torneo che ci ha regalato la vittoria di Sinner nel 2019 e la sfida incredibile tra Arnaldi e Passaro nel 2022. pic.twitter.com/M5DLq5rf1q — Quindici Zero (@quindicizero) November 16, 2023

Foto: Antoine Ludger / Open Sud de France