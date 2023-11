Tennis, Jannik Sinner n.3 del mondo nella classifica vittorie/sconfitte: comanda Djokovic

Dal 12 al 19 novembre le ATP Finals saranno di scena a Torino. I migliori otto tennisti del pianeta si confronteranno, sulla base del rendimento del 2023. La Race, infatti, ha certificato i migliori in questo contesto e in casa Italia, da n.4, ci sarà Jannik Sinner.

Una stagione decisamente positiva quella dell’altoatesino, che per la prima volta in carriera ha avuto accesso al Master di fine anno dalla porta principale, ricordando la sua presenza da riserva nel 2021 e la discesa in campo per l’infortunio di Matteo Berrettini. Jannik ha centrato l’obiettivo con anticipo rispetto alle attese e sarà interessante capire cosa saprà fare.

Il rendimento sul veloce indoor, per le sue caratteristiche, è sempre stato più che buono e quindi al Pala Alpitour ha chance per puntare a un grande risultato. Si parla di pass per la semifinale, ma chiaramente questo dipenderà anche dal sorteggio del 9 novembre.

Ciò che si può appurare è che il rendimento di Sinner sia stato da top-player in termini di continuità. Oltre alla Race, un’altra graduatoria interessante è quella che tiene conto della percentuale vittorie/sconfitte della stagione. In questa classifica particolare, Jannik è n.3 con l’80.3% di successi, preceduto solo da Novak Djokovic (91.1%), in serie aperta vincente da 18 incontri, e da Carlos Alcaraz (86.3%). Un dato da sottolineare che potrebbe portare il nostro portacolori, in prospettiva, ancora più in alto.

CLASSIFICA VITTORIE/SCONFITTE 2023

1. Novak Djokovic 51 vittorie e 5 sconfitte (91.1%)

2. Carlos Alcaraz 63 vittorie e 10 sconfitte (86.3%)

3. Jannik Sinner 57 vittorie e 14 sconfitte (80.3%)

4. Daniil Medvedev 64 vittorie e 16 sconfitte (80.0%)

5. Andrey Rublev 56 vittorie e 23 sconfitte (70.9%)

Foto: LaPresse