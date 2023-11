Tennis, Novak Djokovic: “Voglio concludere l’anno da n.1 e vincere la Coppa Davis!”

Novak Djokovic un cannibale. Il serbo si conferma un uomo in missione e conquista anche per la settima volta in carriera il titolo del Masters1000 di Parigi-Bercy. All’Accor Arena, il n.1 del mondo si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 contro il bulgaro Grigor Dimitrov (n.17 ATP), apparso un po’ provato dalle fatiche di una settimana particolarmente intensa.

Per la verità, neanche Novak è apparso in formissima, ma la sua classe è tale da trovare delle soluzioni anche in questi casi. E così è arrivato il 40° titolo 1000 della carriera, aggiornando il proprio record, allungando la striscia di vittorie consecutive a 18. L’ultimo ko del serbo risale alla Finale di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Pertanto il bilancio negli atti conclusivi di tornei di questa tipologia è di 40 vittorie e 18 sconfitte.

Per Djokovic si tratta anche del 97° torneo vinto in carriera, sempre più vicino a quota 100. Si conferma anche la tradizione molto negativa del bulgaro negli scontri diretti con il balcanico: 12 sconfitte in 13 incontri.

A questo punto, il tutto è focalizzato per la chiusura di stagione con le ATP Finals a Torino e le Finali di Coppa Davis con la Serbia: “Penso di aver bisogno di un’altra vittoria per assicurarmi il numero uno, che è il mio obiettivo principale, Coppa Davis a parte. I prossimi tre giorni sono di recupero, metterò da parte la racchetta e passerò del tempo con la famiglia per ricaricarmi. Poi andrò a Torino, dove ogni partita sarà come la finale di un grande torneo. Ogni incontro ha tanti punti, molta importanza. Arriverò con buone sensazioni e molta fiducia. Non perdo una partita dalla finale di Wimbledon, quindi spero di finire la stagione alla grande. Finire l’anno da primi e la Coppa Davis sono i miei obiettivi principali“.

