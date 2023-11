Lleyton Hewitt mastica amaro: “L’Italia non ha vinto la vera Coppa Davis!”

Lleyton Hewitt è triste e amareggiato al termine della Finale di Coppa Davis 2023. L’Australia è uscita sconfitta nello scontro con l’Italia, che ha così riportato la celebre Insalatiera nel Bel Paese a 47 anni di distanza. Niente da fare per Alexei Popyrin e Alex de Minaur, sconfitti da Matteo Arnaldi e da Jannik Sinner. Nel primo dei due singolari, le recriminazioni maggiori per via di una superiorità che l’australiano non è riuscito a concretizzare.

Nell’altra sfida, infatti, il 6-3 6-0 dice molto dell’andamento della partita. Hewitt, in qualità di capitano non giocatore, ha lodato le qualità di Sinner: “Ha dimostrato di essere uno dei quattro migliori tennisti al mondo in questo momento, le condizioni indoor lo favoriscono ed è arrivato con grande fiducia. Sono comunque molto soddisfatto di tutto quello che ha fatto la mia squadra”.

L’ex tennista, che nella sua carriera ha raggiunto anche la vetta del ranking, ha poi criticato il format: “L’organizzazione è stata buona, ma questa non è la vera Coppa Davis e l’Italia non ha vinto quella che era meritevole di essere tale, ricordando le partite al meglio dei cinque set, andata e trasferta. Sono abbastanza stufo di competere sempre sullo stesso tipo di campo“, la chiusura dell’australiano.

Foto: Angel Martinez/Getty Images for ITF