La Presidente Giorgia Meloni sui successi in Coppa Davis e di Bagnaia: “Lo sport italiano non smette di farci emozionare”

Una giornata che ci rimarrà nel cuore e nel cervello quella di ieri. Le vittorie dello sport italiano sono state molteplici, pensando al titolo mondiale di MotoGP di Francesco Bagnaia e al successo in Coppa Davis della squadra di tennis, senza dimenticare il sigillo in Coppa del Mondo a Oestersund (Svezia) di Lisa Vittozzi nel biathlon.

A questo proposito, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, attraverso alcuni tweet ha voluto dedicare dei messaggi a questi risultati, che sicuramente possono inorgoglire e far capire quanto la pratica sportiva sia meritevole di considerazione.

Sul Mondiale di Bagnaia, la Presidente del Consiglio ha scritto: “Straordinario Francesco Bagnaia che vince a Valencia e si conferma Campione del mondo della MotoGP per il secondo anno consecutivo con la sua Ducati. Grandissimo “Pecco”, anche quest’anno ci hai fatto sognare. Orgoglio italiano“.

A seguire per il trionfo in Davis: “Lo sport italiano oggi non smette di farci emozionare. L’Italia del Tennis si aggiudica la Coppa Davis 2023. Un risultato storico: l’unica vittoria della nostra Nazionale in questa competizione risale al 1976. Complimenti ai nostri tennisti per il talento e l’impegno dimostrato e a tutto lo staff“.

