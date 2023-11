Tennis, il Canada sconfigge la Polonia e vola in semifinale. L’Australia batte il Kazakistan ma viene eliminata

Oltre alla sfida tra Italia e Germania, vinta dal Bel Paese con un netto 3-0 (successo che ha permesso alle azzurre di strappare il pass per la semifinale), si sono giocate oggi, all’Estadio de la Cartuja di Siviglia (Spagna), altre tre partite valide per la fase a gironi della fase finale della Billie Jean King Cup 2023. Lo spettacolo ovviamente non è mancato: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Nel gruppo A gli Stati Uniti hanno battuto nettamente la Svizzera per 3-0. La prima vittoria è stata quella di Danielle Collins contro Celine Naef per 7-6 6-1 e poi è arrivato il 2-0 USA grazie al successo per 6-3 6-7 7-5 di Sofia Kenin nel secondo singolare contro Viktorija Golubic. Infine, nel doppio finale la squadra a stelle e strisce si è imposta per 6-1 7-6(3) con Sloane Stephens e Taylor Townsend contro Jil Teichmann e Simona Waltert. Con questa netta vittoria gli Stati Uniti guidati da Kathy Rinaldi hanno raggiunto la Repubblica Ceca in vetta al girone e domani potranno dunque contendersi il passaggio in semifinale nello scontro diretto.

Nel girone B l’Australia ha sconfitto il Kazakistan (oggi senza Elena Rybakina) per 2-1, ma ciò non è bastato per evitare l’eliminazione (le ragazze di Alicia Molik non hanno infatti più possibilità di chiudere al primo posto per un discorso di set vinti). Decisiva quest’oggi per la compagine oceanica la vittoria per 6-1 4-6 10-5 di Storm Hunter ed Ellen Perez nel doppio finale contro Anna Danilina e Yulia Putintseva, dopo l’1-1 dei singolari, con il successo di Hunter nel primo match contro Danilina per 7-6(2) 6-4 e l’affermazione di Putintseva nella seconda sfida contro Birrell per 6-4 7-5. Domani in questo gruppo ci sarà l’importantissima partita tra Kazakistan e Slovenia, che decreterà la squadra che affronterà poi l’Italia in semifinale.

Infine, nel girone C il Canada ha superato la Polonia con un perentorio 3-0. Nei due singolari Marina Stakusic e Leylah Fernandez hanno battuto rispettivamente Magdalena Frech per 4-6 7-6 6-3 e Magda Linette per 6-2 6-3, mentre nel doppio finale Eugenie Bouchard e Gabriela Dabrowski hanno sconfitto Weronika Falkowska e Katarzyna Kawa per 6-2 6-3. Grazie a questo successo, la squadra capitanata da Heidi El Tabakh ha strappato il pass per le semifinali e ora attende dunque una tra Repubblica Ceca e Stati Uniti.

I RISULTATI DI GIORNATA

GRUPPO A

Stati Uniti – Svizzera 3-0

D. Collins (USA) – C. Naef (SUI) 7-6 6-1

S. Kenin (USA) – V. Golubic (SUI) 6-3 6-7 7-5

S. Stephens/T. Townsend (USA) – J. Teichmann/S. Walters (SUI) 6-1 7-6

Classifica: Repubblica Ceca 1-0 (3-0), Usa 1-0 (3-0), Svizzera 0-2 (0-6)

GRUPPO B

Australia – Kazakistan 2-1

S. Hunter (AUS) – A. Danilina (KAZ) 7-6 6-4

Y. Putintseva (KAZ) – K. Birrell (AUS) 6-0 7-5

S. Hunter/E. Perez (AUS) – D. Danilina/Y. Putintseva (KAZ) 6-4 4-6 10-5

Classifica: Slovenia 1-0 (2-1), Australia 1-1 (3-3), Kazakistan 0-1 (1-2)

GRUPPO C

Canada – Polonia 3-0

M. Stakusic (CAN) – M. Frech (POL) 4-6 7-5 6-3

L. Fernandez (CAN) – M. Linette (POL) 6-2 6-3

E. Bouchard/G. Dabrowski (CAN) – W. Falkowska/K. Kawa (POL) 6-2 6-3

Classifica: Canada 2-0 (6-0), Spagna 0-1 (0-3), Polonia 0-1 (0-3)

Foto: LaPresse