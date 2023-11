BJK Cup 2023, l’Italia fa il cappotto alla Germania! Bronzetti e Cocciaretto battono due specialiste in doppio

La festa è completata e ci partecipano anche Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti. L’Italia vince anche il doppio e supera per 3-0 la Germania in una giornata che ha regalato alle azzurre la qualificazione alle semifinali della Billie Jean King Cup. Tathiana Garbin decide di schierare chi non aveva giocato i singolari e le sue ragazze la ripagano con una vittoria di prestigio contro due specialiste come Laura Siegemund (fresca vincitrice delle WTA Finals in doppio) e Anna-Lena Friedsam con il punteggio di 6-4 6-7 11-9 dopo due ore di gioco.

Una prestazione di ottimo livello da parte di Cocciaretto e Bronzetti, che non partivano certamente favorite nello scontro odierno. Alle tedesche non sono bastati i 38 vincenti contro i 26 delle azzurre, che comunque hanno sbagliato molto meno rispetto alle avversarie (24 contro 32).

Inizio di match eccezionale delle due azzurre, che scappano sul 3-0, strappando per due volte il servizio alle tedesche. I game sono comunque tutti tiratissimi e si concludono quasi sempre al punto decisivo. Tra quarto e sesto game ci sono altri tre break consecutivi, con Cocciaretto/Bronzetti che si trovano a condurre per 4-2. Siegemund/Friedsam hanno l’occasione di pareggiare nel decimo game, ma mancano tre palle break e al punto secco sono le azzurre a chiudere sul 6-4.

Il secondo set inizia in maniera inversa rispetto al primo, visto che sono le tedesche a portarsi sul 3-0, con il break ottenuto nel secondo game. Le azzurre salvano anche una palla dello 0-4 e poi nel settimo gioco strappano a zero il servizio alle avversarie, pareggiando poi sul 4-4. Cocciaretto/Bronzetti si portano nuovamente avanti di un break nell’undicesimo game, ma mancano l’occasione di servire per il match, subendo il controbreak a zero. Si va al tie-break, che viene vinto da Siegemund/Friedsam per 7-4.

Il terzo set è un super tie-break ai dieci. Una battaglia incredibile, con le tedesche che vanno avanti 7-5 e poi 8-6, ma con le azzurre che rimontano. Cocciaretto/Bronzetti non sfruttano il primo match point, ma sul secondo riescono a chiudere per 11-9, regalandosi una grande soddisfazione.

