Tennis, Fabio Fognini: “Anno difficile, ma sono ancora vivo. Questa vittoria significa molto”

Parte con il piede giusto il cammino di Fabio Fognini nel torneo ATP 250 di Metz: l’azzurro torna al successo dopo sei mesi battendo il brasiliano Thiago Seyboth Wild per 7-6(3) 7-6(9) nel primo turno.

Commentando l’avversario e più nel dettaglio la partita: “È un ottimo giocatore, migliorato molto quest’anno, ha vinto dei Challenger ed è 74 al mondo. L’ho affrontato a Genova, sapevo che non era facile. Nel primo set ha giocato in maniera fantastica, nel secondo ho avuto chance. Sono contento perché una vittoria nel circuito maggiore per me significa molto”.

Sul torneo: “Sono felice di essere qui, voglio ringraziare il direttore del torneo e lo staff. Adesso sono al secondo turno e sono felice”.

Il prossimo avversario Alexander Bublik: “Sarà un match tosto, lui è un ottimo giocatore, è migliorato, ha vinto tornei quest’anno. Devo guardare però a me stesso”.

Sulla stagione in corso: “Quest’anno è stato abbastanza difficile con infortuni, sono ancora vivo nonostante un recupero difficile. Voglio godermela fino alla fine”.

Foto: LiveMedia/Roberta Corradin – LivePhotoSport.it