Tennis, Andy Murray annuncia il terzo divorzio della carriera da Ivan Lendl. Chi sarà il nuovo coach del britannico?

Sir Andy Murray volta pagina in vista di quella che potrebbe rivelarsi la sua ultima stagione da tennista professionista nel circuito ATP e decide di interrompere la collaborazione con il suo coach Ivan Lendl. Si tratta del terzo divorzio tra i due, che avevano già lavorato insieme dal 2011 al 2014 ed in un periodo tra il 2016 ed il 2017.

Lo scozzese, ex numero 1 al mondo e due volte campione a Wimbledon, aveva ingaggiato nuovamente il nativo di Ostrava a marzo 2022 dopo aver concluso il rapporto con Jamie Delgado. Murray sta cercando di risalire faticosamente il ranking mondiale, nonostante l’età che avanza ed un fisico inevitabilmente logoro senza dimenticare la sua anca di metallo post-operazione.

Il tre volte vincitore Slam e bi-campione olimpico occupa attualmente la 42ma posizione nella graduatoria ATP e sarà impegnato con la Gran Bretagna a Malaga dal 21 novembre per le Finali di Coppa Davis 2023. In questa stagione l’ex componente dei Fab Four ha raggiunto una finale a Doha ed il terzo turno agli Australian Open.

“Ivan è stato al mio fianco nei momenti più importanti della mia carriera e non potrò mai ringraziarlo abbastanza per tutto ciò che mi ha aiutato a raggiungere. È un personaggio unico che capisce cosa serve per vincere e ho imparato moltissimo da lui nel corso degli anni“, il commento del 36enne nativo di Glasgow annunciando la separazione dal suo allenatore.

Foto: Lapresse