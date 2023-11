Taekwondo: tre azzurri al via del Grand Prix Final a Manchester

Ultimo appuntamento della stagione per il taekwondo in attesa del 2024 che sarà sicuramente molto impegnativo, con la gara più importante del quadriennio, quella delle Olimpiadi di Parigi.

Nel week-end in terra britannica in scena alla Manchester Regional Arena la World Taekwondo Grand Prix Final, con in palio punti importantissimi per il ranking a Cinque Cerchi.

Saranno tre gli azzurri impegnati: il campione olimpico Vito Dell’Aquila (-58 kg), il campione del mondo Simone Alessio (-80 kg) ed il vincitore dei Giochi europei Dennis Baretta (-68 kg).

Tutti e tre gli azzurri saranno in scena sabato 2 dicembre.

Foto: Lapresse