SUA MAESTÀ PECCO! Bagnaia si prende tutto: vince a Valencia e si conferma campione del mondo! Caduta e lacrime per Martin

Dopo una lunghissima stagione ricca di emozioni e colpi di scena, Francesco Bagnaia può finalmente festeggiare il suo secondo titolo iridato consecutivo in MotoGP. Pecco bissa dunque il trionfo del 2022 e si laurea Campione del Mondo anche nel 2023, completando un back-to-back strepitoso (mai più riuscito dopo il poker di Marc Marquez 2016-2019) nella classe regina e archiviando il terzo Mondiale complessivo della carriera, considerando l’affermazione del 2018 in Moto2.

Il torinese della Ducati Factory, presentatosi all’ultima gara di Valencia con un margine di 14 punti su Jorge Martin, ha completato l’opera nel migliore dei modi, salendo sul gradino più alto del podio proprio nel Gran Premio decisivo del campionato. In realtà l’azzurro è diventato virtualmente campione con 22 giri di anticipo rispetto alla bandiera a scacchi, nel momento in cui il suo grande rivale spagnolo è caduto dopo un tentativo di sorpasso su Marc Marquez.

Martinator, senza nulla da perdere e con l’obbligo di vincere la corsa odierna per avere qualche chance di ribaltare la situazione, si è preso tanti rischi sfiorando il tamponamento su Bagnaia nelle battute iniziali (andando lungo in curva 1) cercando poi una rimonta disperata conclusasi poche tornate più tardi con il crash con Marquez. Applausi a scena aperta comunque per l’annata del 25enne iberico, protagonista di un notevole salto di qualità con la Ducati GP23 del team Pramac.

Pecco, libero di testa con la consapevolezza di aver centrato il titolo mondiale, ha sfruttato le disavventure delle KTM ufficiali (caduta di Miller, errore di Binder) resistendo poi nel finale al rientro dei compagni di marca Fabio Di Giannantonio (ottimo 2° in rimonta) e Johann Zarco (solido 3° all’ultimo GP con la Ducati) per raccogliere la settima vittoria di tappa della stagione.

CLASSIFICA GP VALENCIA MOTOGP 2023

1 Francesco BAGNAIA 1 40:58.535 40:58.535 1:31.228 Ducati Lenovo Team Ducati 2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.176 0.176 1:31.192 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 3 Johann ZARCO 5 0.184 0.360 1:31.200 Prima Pramac Racing Ducati 4 Brad BINDER 33 1.987 2.347 1:31.505 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Raul FERNANDEZ 25 2.289 4.636 1:31.286 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 6 Alex MARQUEZ 73 0.072 4.708 1:31.741 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 7 Franco MORBIDELLI 21 0.028 4.736 1:31.155 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Aleix ESPARGARO 41 3.278 8.014 1:32.479 Aprilia Racing Aprilia 9 Luca MARINI 10 1.472 9.486 1:32.311 Mooney VR46 Racing Team Ducati 10 Maverick VIÑALES 12 1.070 10.556 1:32.430 Aprilia Racing Aprilia 11 Fabio QUARTARARO 20 1.445 12.001 1:31.578 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 12 Takaaki NAKAGAMI 30 9.694 21.695 1:32.373 LCR Honda Honda 13 Lorenzo SAVADORI 32 21.602 43.297 1:32.398 Aprilia Racing Aprilia 14 Pol ESPARGARO 44 -8.074 35.223 2:06.033 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM NC Alex RINS 42 -11:54.407 1:31.281 LCR Honda Honda NC Jack MILLER 43 -13:40.422 1:30.843 Red Bull KTM Factory Racing KTM NC Augusto FERNANDEZ 37 -27:09.794 1:31.091 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM NC Enea BASTIANINI 23 -27:11.958 1:30.890 Ducati Lenovo Team Ducati NC Marc MARQUEZ 93 -33:18.393 1:31.216 Repsol Honda Team Honda NC Jorge MARTIN 89 -33:18.169 1:30.819 Prima Pramac Racing Ducati NC Marco BEZZECCHI 72 Mooney VR46 Racing Team Ducati

Credit: MotoGP.com Press