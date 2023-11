Stella Rossa Belgrado-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket: orario d’inizio, programma, tv, streaming

Trasferta in Serbia per l’Olimpia Milano in Eurolega. Oggi, venerdì 24 novembre, l’EA7 Emporio Armani fa visita alla Stella Rossa di Belgrado – inizio del match alle ore 20:30 – per la decima giornata della regular season 2023-2024.

I meneghini devono vincere per cercare di risalire la china e anche posizioni in classifica, con i campioni d’Italia attualmente al quindicesimo posto con 3-6 di record. La squadra di Ettore Messina prova a dare continuità al successo convincente di una settimana fa al Forum contro l’Anadolu Efes Istanbul (92-76), con Devon Hall e Shavon Shields pronti a trascinare la squadra nei momenti di difficoltà.

Anche la Stella Rossa ha bisogno di punti per non perdere terreno dalle migliori: i balcanici hanno lo stesso score dei milanesi fino a qui (3-6), ma sono vengono dalla battuta d’arresto in volata contro i vice-campioni d’Europa dell’Olympiacos Pireo nell’ultimo turno disputato (85-83). Non sarà della partita l’ex Shabazz Napier, mentre dovrebbe iniziare dalla panchina il ‘Mago’ Milos Teodosic.

Palla a due che verrà alzata alla Stark Arena di Belgrado (Serbia) alle ore 20:30. Diretta TV affidata a Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande sfida di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Venerdì 24 novembre

Ore 20:30 Stella Rossa Belgrado-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA STELLA ROSSA BELGRADO-OLIMPIA MILANO EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo