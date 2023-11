Basket, l’Olimpia Milano fa visita alla Stella Rossa nella 10^ giornata di Eurolega

Mancano ancora poche ore e poi l’Olimpia Milano scenderà in campo per disputare la decima giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket. I ragazzi di Ettore Messina sfideranno infatti questa sera alle 20:30, alla Stark Arena di Belgrado (Serbia), la Stella Rossa: in palio ci sarà una vittoria importante valida per la regular season.

Milano, attualmente 15ma in Europa con un record di 3-6, arriva a questa sfida dopo l’affermazione di settimana scorsa contro l’Anadolu Efes (per 92-76) e stasera andrà a caccia del bis (e della prima vittoria stagionale in trasferta) per risalire leggermente la china in classifica e avvicinarsi alla zona playoff. Vincere non sarà però facile, perché la Stella Rossa, in questo momento con lo stesso score di Milano in Eurolega (da segnalare che però tutte le sei sconfitte sono arrivate con meno di sei punti di scarto) e reduce dal ko della scorsa giornata contro l’Olympiakos, ha qualità e non regalerà di certo il successo. Inoltre, il clima alla Stark Arena non sarà di certo dei più piacevoli per Milano, considerando che i tifosi avversari saranno tanti (finora nelle quattro partite giocate in casa ci sono stati 18.000 spettatori di media) e inciteranno rumorosamente i propri beniamini fino alla fine.

Tra i giocatori della squadra di Ioannis Sfairopoulos (che è subentrato da poco a Dusko Ivanovic), quelli che rappresentano maggiormente una minaccia per Milano sembrano essere Nemanja Nedovic (finora 12.4 punti a partita in Eurolega) e Luka Mitrovic (11.3 punti e 5.3 rimbalzi). Attenzione però anche all’ex Virtus Bologna Milos Teodosic (10.8 punti e 5.2 assist), Rojas Giedraitis (9.1) e il lungo Joel Bolomboy (9.2 punti e 4.6 rimbalzi), mentre saranno da capire le reali condizioni dell’ex Milano Shabazz Napier, reduce da un brutto colpo al volto.

Per vincere Milano dovrà cercare di arginare soprattutto i giocatori appena citati. Al contempo, alla squadra lombarda, che per il match di oggi sarà senza il solito Billy Baron, servirà una prestazione perfetta da parte di tutti gli interpreti, a partire dai big della squadra (finora i migliori in Eurolega sono Nikola Mirotic con una media di 19.1 punti e 7.0 rimbalzi a partita e Shavon Shields con di 15.7 punti, 3.8 rimbalzi a incontro), fino ad arrivare alle seconde linee, che dovranno farsi trovare pronte quando chiamate in causa.

