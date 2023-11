Basket, Achille Polonara vicino al rientro in gruppo con la Virtus Bologna. In campo a metà dicembre?

Buone notizie in vista per la Virtus Bologna e soprattutto per Achille Polonara, che sembrerebbe ormai pronto a rientrare in gruppo a partire dall’inizio di settimana prossima. In base a quanto riporta il Corriere di Bologna, il lungo marchigiano ha concluso il suo percorso terapeutico dopo la rimozione della neoplasia testicolare e a breve tornerà ad allenarsi con i compagni di squadra.

In questo periodo il giocatore della Nazionale italiana si stava già allenando individualmente, quindi senza contatti, per riprendere confidenza con il parquet e con il canestro prima di cominciare a lavorare maggiormente sull’aspetto atletico. A questo punto è plausibile ipotizzare un suo possibile ritorno in campo verso metà dicembre, dopo due mesi complessivi di stop.

Persiste nel frattempo l’emergenza per le Vu Nere nel reparto lunghi, considerando l’infortunio di Jordan Mickey. Il centro americano, ai box dall’11 novembre per una distorsione alla caviglia destra, dovrebbe tornare a disposizione di coach Luca Banchi ad inizio dicembre, saltando quindi le prossime due sfide di Eurolega contro il Fenerbahce (stasera) e a Monaco di Baviera contro il Bayern (30 novembre).

