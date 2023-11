Speed skating, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo di Pechino: 11 azzurri al via

Dopo il bottino di due podi centrato ad Obihiro, all’esordio nella Coppa del Mondo di speed skating 2023-2024, l’Italia si concentra sulla prossima tappa di Pechino, in Cina, che scatterà domani, all’alba italiana, per concludersi poi domenica 19 novembre.

Le gare andranno in scena al National Speed Skating Oval, dove l’Italia proverà a confermarsi dopo i secondi posti del team pursuit maschile (specialità non prevista in Cina) e di Davide Ghiotto sui 5000 metri maschili ottenuti in Giappone. Grande attesa per le mass start e per le altre prove individuali.

Il direttore tecnico Maurizio Marchetto e l’allenatore Matteo Anesi hanno convocato 11 azzurri per le gare cinesi: Laura Lorenzato (Noale Ice), Veronica Luciani (Noale Ice), Serena Pergher (Fiamme Oro), Francesco Betti (Fiamme Oro), David Bosa (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Andrea Giovannini (Fiamme Gialle), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) ed Alessio Trentini (Fiamme Azzurre).

Al sito federale ha presentato la tappa il direttore tecnico dell’Italia, Maurizio Marchetto: “Ho visto molto bene la squadra nella prima tappa e so che la nostra Nazionale ha impressionato anche parecchi addetti ai lavori. C’è la possibilità di fare ancora meglio in alcune situazioni, ma dobbiamo restare concentrati al 100% e con grande motivazione per ripartire da quanto di buono messo in mostra nella prima uscita. Di certo abbiamo grande voglia e ci siano preparati al meglio per farci trovare pronti“.

