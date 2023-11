LIVE Sci alpino, Terza prova Beaver Creek 2023 in DIRETTA: ultimo test per Paris prima della gara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della terza prova della discesa libera di Beaver Creek (Stati Uniti), valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Ultimo training sulla Birds of Prey in attesa del trittico di gare di velocità con due discese e un super-g in programma; per gli uomini-jet è l’ultima occasione per affinare le linee e provare i passaggi più insidiosi, da domani non si scherza con l’inizio delle competizioni ufficiali!

Il norvegese Aleksander Kilde si è imposto nella prima prova di martedì, mentre ieri a sorpresa davanti a tutti è arrivato il francese Cyprien Sarrazin. Transalpino che era già stato secondo nel primo training e questa sera va alla cerca del terzo indizio che farebbe la prova e lo metterebbe tra i principali favoriti di questo trittico sulla Birds of Prey, anche se colui che fa da punto di riferimento per tutti è necessariamente il vincitore della coppetta di specialità dell’anno scorso. Segnali incoraggianti anche dalla truppa canadese con Cameron Alexander e James Crawford sempre nelle zone alte della classifica, con diversi big che invece hanno preferito fino ad adesso nascondersi e che quest’oggi devono lanciare un segnale.

In casa Italia il più pimpante in questi due allenamenti è stato senza dubbio Mattia Casse, che ha raccolto un 4° e un 9° posto. Per tutti gli altri azzurri più difficoltà ad esprimersi su alti livelli, con sprazzi di Domink Paris, Florian Schieder e due buoni tempi per Guglielmo Bosca. Sappiamo tutti come tra ‘Domme’ e la località del Colorado non scorra buon sangue (mai un podio in discesa) e che in generale la squadra italiana fatichi a trovare grandi prestazioni sulla Birds Of Prey.

Si comincia alle 18.45.

