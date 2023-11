A che ora lo sci alpino in tv: programma Beaver Creek e Tremblant, programma 1-3 dicembre, streaming RAI ed Eurosport

Fine settimana molto ricco per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si apre ufficialmente la stagione della velocità al maschile, con gli uomini-jet che saranno protagonisti di una tre giorni di gare a Beaver Creek; mentre al femminile doppio appuntamento per le specialiste del gigante in Canada a Tremblant. Si gareggerà dunque nella serata italiana, con orari decisamente diversi rispetto a quelli soliti europei.

A Beaver Creek sono in programma due discese libere ed un superG. Nelle prime prove cronometrate il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse. La Birds of Pray non è una pista amata dai discesisti italiani ed in particolare da un Dominik Paris che cerca comunque il riscatto dopo una stagione passata deludente. Attenzione anche a Florian Schieder, che può piazzare il colpo in una delle due discese.

In Canada, come detto, spazio alle gigantiste. Federica Brignone e Marta Bassino vogliono riscattarsi dopo la gara di Killington che ha visto la valdostana chiudere sesta, mentre la piemontese uscire nella seconda manche. Cerca conferme, invece, Sofia Goggia, che è reduce da un nono posto decisamente significativo nello scorso weekend.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Beaver Creek e Tremblant, valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 1-3 DICEMBRE

Venerdì 1 Dicembre

18.45 Discesa libera maschile Beaver Creek (Stati Uniti)

Sabato 2 Dicembre

17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant (Canada)

18.45 Discesa libera maschile Beaver Creek (Stati Uniti)

20.15 Seconda manche gigante femminile Tremblant (Canada)

Domenica 3 Dicembre

17.00 Prima manche gigante femminile Tremblant (Canada)

18.45 SuperG maschile Beaver Creek (Stati Uniti)

20.15 Seconda manche gigante femminile Tremblant (Canada)

COPPA DEL MONDO BEAVER CREEK E TREMBLANT 2023: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport

