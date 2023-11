Speed skating, Davide Ghiotto si conferma sul podio a Pechino nei 5000 metri, bene Malfatti e Bosa

Calato il sipario sulla seconda giornata della seconda tappa della Coppa del Mondo di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Pechino, le attese su Davide Ghiotto sono state ben risposte. Dopo aver ottenuto un podio nella prima uscita stagionale a Obihiro, il veneto si è ripetuto nei 5000 metri.

Con il crono di 6:14.25 l’azzurro ha ottenuto la piazza d’onore, preceduto da quel Patrick Roest che ha replicato quanto messo in mostra in Giappone, garantendosi un margine di 2.85 nei confronti di ghiotto. A far compagnia sul podio è stato anche il norvegese Sander Eitrem, sceso sul ghiaccio in contemporanea con Ghiotto.

5000 metri nei quali Michele Malfatti ha dato seguito a quanto di buono fatto vedere nella prima tappa, chiudendo in settima posizione in 6:20.72. Nella Division B della medesima distanza Andrea Giovannini e Riccardo Lorello hanno concluso rispettivamente settimo (6:24.49) e diciassettesimo (6:32.76).

Buone indicazioni sono arrivate da David Bosa. Dopo la top-10 nei 500 metri di ieri, l’atleta trentino si è ripetuto nella velocità pura del ghiaccio, giungendo decimo in 35.18. Bosa che poi ha gareggiato nel Team Sprint insieme a Francesco Betti e ad Alessio Trentini, ottenendo il settimo posto finale in 1:21.65.

A completamento del quadro, da segnalare il piazzamento nella Mass Start femminile di Veronica Luciani e di Laura Lorenzato in nona e quindicesima posizione e il 16° posto nei 1000 metri della Division B di Serena Pergher.

Foto: LaPresse