Sci alpino, podio tutto austriaco nello slalom di Gurgl: trionfa Feller. Rimonta di Kastlunger

La Coppa del Mondo maschile inizia con una memorabile tripletta austriaca. I padroni di casa scrivono una pagina storica del loro sport, occupando totalmente il podio nello slalom di Gurgl. A trionfare è stato Manuel Feller, alla sua terza vittoria della carriera, che aveva già ipotecato il successo dopo una strabiliante prima manche. Secondo posto per Marco Schwarz e terzo per Michael Matt.

Una gara segnata anche dalla protesta di alcuni ambientalisti, che hanno interrotto la seconda manche proprio verso le ultime discese, imbrattando con una sostanza colorante il tracciato e sedendosi poi dopo la linea del traguardo. Visibilmente arrabbiato Henrik Kristoffersen, che stava anche per andare ad aggredire da solo il gruppo di protestanti, venendo poi fermato dai tecnici.

Nonostante questa fuoriprogramma, resta una giornata incredibile per lo sci austriaco. Una tripletta che non riusciva in Coppa del Mondo dalla discesa di Garmisch nel 2015 con il successo di Hannes Reichelt davanti a Romed Baumann (oggi tedesco) e Matthias Mayer. Per trovare un podio tutto austriaco in slalom bisogna tornare addirittura al Sestriere nel 1996 con vittoria di Mario Reiter e sul podio Thomas Sykora e Thomas Stangassinger.

Come detto Feller aveva già ipotecato la vittoria dopo una prima manche sensazionale e nella quale aveva rifilato quasi un secondo di vantaggio a tutti gli avversari. Nella seconda ha gestito, ma ha anche rischiato, visto che alla fine Marco Schwarz è giunto secondo a soli 23 centesimi dal connazionale. Splendida la rimonta di Michael Matt, che ha recuperato 14 posizioni, chiudendo alla fine terzo a poco più di un secondo dal vincitore (+1.05).

Bellissimo il recupero anche del britannico Dave Ryding, che rimonta undici posti e sfiora il podio per un solo centesimo (+1.06). Quinto lo svizzero Daniel Yule (+1.08), che ha preceduto i norvegesi Timon Haugan (+1.15) ed Henrik Kristoffersen (+1.20), che è risalito di quattro posizioni rispetto alla prima manche.

Ottavo l’austriaco Fabio Gstrein (+1.33), terzo a metà gara, probabilmente penalizzato e distratto dalla pausa per la protesta degli ambientalisti. Come lui anche lo svizzero Loic Meillard (uscito), il norvegese Alexander Steen Olsen (diciottesimo) ed il francese Clement Noel, che era secondo dopo la prima manche e ha chiuso dodicesimo. Completano la Top-10 il tedesco Linus Strasser (+1.56) ed il bulgaro Albert Popov (+1.60).

Solo due gli azzurri che sono riusciti a qualificarsi per la seconda manche. Tobias Kastlunger torna a conquistare punti in Coppa del Mondo in slalom, chiudendo tredicesimo (+1.99) dopo una bella rimonta di dieci posizioni. Alex Vinatzer, invece, sbaglia tanto anche nella seconda manche ed è solo ventiseiesimo (+3.03).

Essendo la prima gara dell’anno ovviamente in classifica generale e di slalom c’è in testa Manuel Feller, ma sono decisamente importanti gli 80 punti di Marco Schwarz, che potrebbe essere il principale rivale di Marco Odermatt per la conquista della sfera di cristallo.

