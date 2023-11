Bob, Baumgartner dopo il 2° posto in Coppa del Mondo: “Ce lo aspettavamo, anche se non così presto”

Una giornata indimenticabile per gli sport invernali italiani. Patrick Baumgartner ha infatti ottenuto una strepitosa seconda posizione in occasione della tappa inaugurale della Coppa del Mondo di bob a quattro, rassegna in scena in Cina, nello specifico a Yanqing.

Il pilota, insieme ad Eric Fantazzini, Robert Mircea e Lorenzo Bilotti, ha riportato l’Italia sul podio tredici anni dopo il terzo posto di Bertazzo e Torchio nel bob a due ad Ingls 2011, scrivendo dunque pagine importanti di storia. Una volta terminata la gara, l’azzurro ha commentato la sua prestazione.

“Il risultato di oggi è ottimo – ha detto Patrick Baumgartner ai microfoni della FISI – ed è il frutto del grande lavoro che tutta la squadra fa ogni giorno. Ce lo aspettavamo, anche se forse non così presto. In questi giorni ci siamo trovati molto bene sulla pista olimpica, abbiamo migliorato la spinta e guidato bene. Grazie al DT Oioli che ci supporta sempre, ai tecnici, e grazie alla FISI che ci permette di lavorare al meglio. Ora continuiamo il nostro percorso e vedremo di gara in gara cosa riusciremo a fare. Siamo tutti molto contenti e credo che questo risultato darà una spinta positiva a tutta la squadra e ci darà tanta motivazione in più”.

Soddisfatto anche Maurizio Oioli, Direttore Tecnico della Nazionale italiana: “Siamo contentissimi ed emozionati, è il coronamento del lavoro degli ultimi anni, siamo riusciti a mettere insieme i pezzi e fare una settimana per noi da record, con il quarto posto nel Due di venerdì e il sesto di sabato, sempre nel Quattro. Sapevamo che si poteva fare qualcosa di importante e oggi il risultato è arrivato. Vorrei ringraziare la FISI che ha creduto nel progetto e ci permesso di lavorare in modo serio, i Gruppi militari e ci hanno supportato e arruolato degli atleti, il che dà tranquillità all’ambiente, e lo staff perché ci abbiamo messo l’anima per risalire la china e ce l’abbiamo fatta. E’ una gara di assoluto valore, siamo fra i primi due dell’Olimpiade dell’anno scorso e questo ci permette di capire il nostro livello di competitività e di sperare bene per il resto della stagione”.

Foto: LaPresse