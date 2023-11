Speed skating, Coppa del Mondo Pechino 2023: bel settimo posto di David Bosa sui 500 metri

La prima giornata di gare della seconda tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di speed skating, andata in scena a Pechino, in Cina, sulla pista del National Speed Skating Oval, prevedeva le gare su 500 e 1500 metri, maschili e femminili, ed ha riservato all’Italia il bel settimo posto di David Bosa nella prima prova sulla distanza più breve.

Nella prima prova sui 500 metri maschili (la seconda sarà in programma domani) arriva la doppietta nipponica con Wataru Morishige primo in 34″72 davanti a Yuma Murakami, secondo in 34″82, a 0″10, mentre è terzo il sudcoreano Kim Junho in 35″00, a 0″28, che beffa per una questione di millesimi il neerlandese Merijn Scheperkamp, quarto con un tempo pari al centesimo con l’asiatico, mentre l’azzurro David Bosa si classifica settimo in 35″07, a 0″35 dalla vetta.

Nei 1500 metri maschili c’è la doppietta neerlandese con Kjeld Nuis, vittorioso in 1’44″80, che precede il connazionale Patrick Roest, secondo in 1’45″36, a 0″56, mentre completa il podio il padrone di casa cinese Ning Zhongyan, terzo in 1’45″51, a 0″71. In casa Italia arrivano il 17° posto di Alessio Trentini in 1’47″62, a 2″82, ed il 18° di Daniele Di Stefano in 1’47″74, a 2″94. In Division B si classifica 14° Michele Malfatti in 1’49″01.

Nella prima prova sui 500 metri femminili (la seconda sarà in programma domenica) doppietta statunitense con Erin Jackson prima in 37″91, a precedere Kimi Goetz, seconda in 37″92, beffata per 0″01, mentre sale sul gradino più basso del podio la sudcoreana Kim Minsun, terza in 38″00 a 0″09. In Division B si registra il bel terzo posto di Serena Pergher in 38″95.

Nei 1500 metri femminili successo della nipponica Miho Takagi, vittoriosa in 1’55″52, che batte due padrone di casa cinesi, con Han Mei seconda in 1’55″92, a 0″40, e Li Qishi terza in 1’57″01, a 1″49. In Division B chiude 17ma Veronica Luciani in 2’04″27.

Foto: LaPresse