Skeleton: a Pechino Grotheer beffa i cinesi nella prima di Coppa del Mondo. Ottavo Mattia Gaspari

Ancora Germania in quel di Pechino. Dopo il bob a 2 anche lo skeleton al maschile parla teutonico: ad imporsi nella prima tappa della Coppa del Mondo (esordio nel massimo circuito internazionale per il catino olimpico di Yanqing) è il campione a Cinque Cerchi Christopher Grotheer.

Proprio nel budello dove ha conquistato il successo più importante della carriera, il teutonico riesce a timbrare il cartellino nella quarta volta in carriera. Rimonta nella seconda run per chiudere in 2’01”20 e beffare il pubblico di casa.

Seconda e terza piazza infatti per i cinesi: Wenhao Chen è secondo a 43 centesimi, mentre Wengang Yan è terzo a 48 centesimi. Completano la top-5 altri due asiatici: il coreano Seunggi Jung a 82 centesimi e l’altro cinese Zheng Yin a 92.

In casa Italia il migliore è Mattia Gaspari: l’azzurro, sesto dopo la prima run, perde due posizioni e chiude ottavo a 1”40. Tredicesimo in rimonta Amedeo Bagnis.

Foto: Lapresse