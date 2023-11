Sonego-Giron oggi in tv, ATP Metz 2023: programma, orario, streaming

Non prima delle 14.00 di oggi, Lorenzo Sonego affronterà lo statunitense Marcos Giron nel primo turno dell’ATP250 di Metz (Francia). Sul veloce indoor transalpino, il tennista torinese dovrà difendere i punti conquistati l’anno scorso con la vittoria del torneo in questione. Non sarà un match semplice per il differente momento vissuto dai due giocatori.

Sonego è stato autore di una stagione tra tanti alti e bassi e nelle ultime settimane sta facendo fatica a trovare continuità di rendimento. Di contro, Giron è salito di colpi e soprattutto nel corso del torneo di Tokyo ha messo in mostra un grande tennis. Vedremo cosa accadrà in questa circostanza.

Non ci sono precedenti tra i due giocatori e questo dà alla partita un connotato ancor più interessante. L’italiano cercherà di far valere la solita combinazione servizio-dritto, ma sarà anche decisivo un rendimento costante con il rovescio, dal momento che l’americano lascia molto spazio solitamente per il colpo lungolinea.

La partita tra Lorenzo Sonego e Marcos Giron, valida per il primo turno dell’ATP250 di Metz, sarà trasmessa in diretta televisiva da SuperTennis, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

SONEGO-GIRON ATP METZ 2023 OGGI

Center Court – Inizio dalle 12.00

Fabio Fognini/Pierre-Hugues Herbert vs Marcelo Demolier/Rafel Matos

Non prima delle 14.00

Marcos Giron vs Lorenzo Sonego

Matteo Martineau vs Dominic Thiem

Stan Wawrinka vs Bernabe Zapata Miralles

Lucas Van Assche vs Botic van de Zandschulp

SONEGO-GIRON ATP METZ 2023: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e Tennis Tv.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer