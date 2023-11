Calendario sci alpino: orari gare della settimana, tv, programma Zermatt-Cervinia e Levi

Dopo una settimana di pausa torna in scena la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Dopo l’esordio dimezzato di Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach (gara maschile cancellata per il troppo vento), si riparte per il secondo appuntamento della stagione.

Il comparto femminile si sposterà in Lapponia per i classici due slalom di Levi, in Finlandia. La fuoriclasse statunitense Mikaela Shiffrin, dopo un esordio non troppo brillante in quel di Soelden, proverà subito a mettere in chiaro le cose ed a distanziare le rivali sul suo terreno di caccia preferito.

Passiamo agli uomini. Dopo il mancato esordio sulle nevi austriache con il primo gigante cancellato, il Circus si sposterà a Zermatt/Cervinia per le prime prove veloci della stagione. Ma, effettivamente, si riuscirà a gareggiare? Un anno fa per il caldo eccessivo venne depennato l’interno weekend, per cui in questa edizione si incrociano le dita per vedere disputate due discese libere.

Come seguire gli eventi in tv? I due weekend di Zermatt/Cervinia e Levi saranno trasmessi in diretta tv (in base al palinsesto) da Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt). In streaming si potrà seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta di ogni gara per non perdere nemmeno un secondo della Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Mercoledì 8 novembre

Ore 11.30 primo allenamento discesa maschile Zermatt/Cervinia

Giovedì 9 novembre

Ore 11.30 secondo allenamento discesa maschile Zermatt/Cervinia

Venerdì 10 novembre

Ore 11.30 terzo allenamento discesa maschile Zermatt/Cervinia

Sabato 11 novembre

Ore 10.00 prima manche slalom femminile Levi #1

Ore 11.30 discesa maschile Zermatt/Cervinia #1

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile Levi #1

Domenica 12 novembre

Ore 10.00 prima manche slalom femminile Levi #2

Ore 11.30 discesa maschile Zermatt/Cervinia #2

Ore 13.00 seconda manche slalom femminile Levi #2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

Foto: LaPresse