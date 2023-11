Coppa Davis 2023, Jannik Sinner piega Novak Djokovic a Malaga: l’ultima vera sconfitta del serbo in singolare risaliva al 2009!

Ancora in corsa. L’Italia di Coppa Davis può ancora credere nel sogno. Il merito è di Jannik Sinner che, nel giro di poco più di 10 giorni, si è tolto la soddisfazione di battere il n.1 del mondo, Novak Djokovic, per la seconda volta nella sfida valida per le semifinali della competizione a squadre a Malaga (Spagna) tra Italia e Serbia. Con il punteggio di 6-2 2-6 7-5, l’altoatesino, salvando tre match-point, l’ha spuntata, dimostrando a tutti le sue qualità e pareggiando il computo del confronto (1-1).

Un successo significativo perchè Djokovic era in serie vincente da 21 incontri in Davis, per far capire la sua straordinaria longevità. Nole non perdeva in singolare effettivamente dal lontano 2009, quando furono gli spagnoli David Ferrer (6-3 6-3 7-6) e Rafa Nadal (6-4 6-4 6-1) a piegarlo.

Nel 2011, infatti, il risultato negativo nella semifinale contro l’Argentina, al cospetto di Juan Martin Del Potro, fu causato dal ritiro del campione nativo di Belgrado, sullo score di 7-6 3-0 in favore di Del Potro, quando comunque l’esito della sfida era ininfluente e favorevole ai sudamericani.

Da quella partita, Nole aveva sempre e solo vinto quando era stato stato chiamato in causa in singolare, non riuscendo però a concretizzare mai un successo di squadra, ad eccezione nel 2010, per l’inconsistenza dei propri compagni di squadra, vedi la Finale persa 3-2 contro la Repubblica Ceca dieci anni fa, quando Djokovic si impose contro Radek Stepanek per 7-5 6-1 6-4 e Tomas Berdych 6-4 7-6 6-2.

Foto: LaPresse