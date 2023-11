Sinner-Djokovic in tv oggi, ATP Finals 2023: dove vederla in chiaro, orario, programma, streaming

Oggi, non prima delle 21.00, Jannik Sinner affronterà il suo secondo match della fase a gironi delle ATP Finals 2023. Al Pala Alpitour di Torino è in programma il tanto atteso confronto con il n.1 del mondo, Novak Djokovic. I due tennisti, vincitori all’esordio rispettivamente contro il greco Stefanos Tsitsipas e il danese Holger Rune, si affronteranno per ipotecare il passaggio di turno alle semifinali.

Sinner ha convinto nella sua prima uscita: il successo contro Tsitsipas ha messo in mostra i grandi miglioramenti al servizio dell’altoatesino, che non ha concesso palle break al suo avversario, avendo un rendimento decisamente costante nel corso dell’intera partita. Sarà necessario replicare una prestazione altrettanto buona con questo fondamentale per essere in partita con Djokovic.

Il serbo si è imposto al termine di una sfida molto impegnativa contro Rune, durata più di tre ore, al termine della quale il campione nativo di Belgrado ha avuto la matematica certezza di concludere l’anno da n.1. Se si guarda ai precedenti, Djokovic è favorito dal momento che nei tre match già disputati ha sempre vinto. Questo però si tratta del primo in queste condizioni di gioco.

Il match tra Jannik Sinner e Novak Djokovic sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2 HD. La partita sarà coperta anche dai canali di Sky Sport: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205). In streaming sarà visibile su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro.

CALENDARIO SINNER-DJOKOVIC ATP FINALS

Martedì 14 novembre

Centre Court – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [4] Santiago Gonzalez MEX / Edouard Roger-Vasselin FRA vs [7] Maximo Gonzalez ARG / Andres Molteni ARG

2. [6] Stefanos Tsitsipas GRE vs [8] Holger Rune DEN (non prima ore: 14:30)

3. [1] Ivan Dodig CRO / Austin Krajicek USA vs [5] Marcel Granollers ESP / Horacio Zeballos ARG (non prima ore: 18:30)

4. [1] Novak Djokovic SRB vs [4] Jannik Sinner ITA (non prima ore: 21:00)

PROGRAMMA SINNER-DJOKOVIC: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse