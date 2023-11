Rune-Tsitsipas in tv oggi, ATP Finals 2023: orario, programma, streaming

Siamo già al terzo giorno di ATP Finals. Al PalaAlpiTour di Torino è di nuovo protagonista il girone verde, quello di Jannik Sinner e Novak Djokovic, ma a scaldare gli animi nel primo pomeriggio sarà il match tra Holger Rune e Stefanos Tsitsipas, fermi al palo dopo la prima giornata di partite.

Per entrambi è vitale provare quantomeno a vincere per tenere viva la speranza di qualificazione alle semifinali. Il greco non è riuscito ad impensierire Sinner al debutto, ma ha voluto sottolineare come non sia stato condizionato dagli acciacchi degli ultimi giorni prima dell’inizio del torneo. Dall’altra parte il danese sembra aver ritrovato un po’ di condizione e si è reso parecchio fastidioso con Djokovic, pur uscendo sconfitto. Rune ha vinto gli unici due precedenti del 2022, agli ottavi del Roland Garros e nella finale di Stoccolma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Holger Rune-Stefanos Tsitsipas, match valido per la fase a gironi delle ATP Finals.

Martedì 14 novembre

Martedì 14 novembre

Ore 14.30 Holger Rune-Stefano Tsitsipas – Diretta tv su Rai 2, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

PROGRAMMA RUNE-TSITSIPAS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

