Sci alpino, Shiffrin vince per la sesta volta lo slalom di Killington. Quinta una favolosa Rossetti

Per la sesta volta in carriera Mikaela Shiffrin trionfa nello slalom di Killington, centrando la vittoria numero novanta in Coppa del Mondo. La campionessa americana ha confermato la propria leadership dopo la prima manche, facendo nuovamente la differenza nella parte finale anche nella seconda. Al secondo posto la grande rivale, la slovacca Petra Vlhova, che ha recuperato una posizione rispetto a metà gara, chiudendo a 33 centesimi.

Shiffrin e Vlhova dominano, poi il resto del mondo staccatissimo. Infatti sul podio ci sale anche la svizzera Wendy Holdener, ma con un ritardo oltre il secondo dalla vetta (+1.37). Quarto posto per la tedesca Lena Duerr (+1.56), che era seconda a metà gara.

Semplicemente favoloso il quinto posto di una straordinaria Marta Rossetti, che centra il suo miglior risultato della carriera grazie ad una rimonta favolosa. Con il terzo tempo nella seconda manche l’azzurra recupera dal tredicesimo posto e chiude a 1.74 da Shiffrin. Per rivedere un’italiana nella Top-5 di uno slalom bisogna risalire al marzo 2017, quando Chiara Costazza fu quinta a Squaw Valley.

Sesta la svizzera Michelle Gisin (+2.01), che ha preceduto la slovena Andreja Slokar (+2.18) e l’americana Paula Moltzan (+2.19). Completano la Top-10 la svedese Sara Hector (+2.25) e la croata Zrinka Ljutic (+2.26). Una buona gara anche per l’altra azzurra Lara Della Mea, che perde delle posizioni, ma è quindicesima (+2.47), ottenendo punti importanti.

Nella classifica di slalom Mikaela Shiffrin è al comando con 250 punti contro i 190 di Lena Duerr e i 180 di Petra Vlhova. La campionessa americana è al comando anche della graduatoria generale con 350 punti contro i 266 di Vlhova.

Foto: FISI/Pentaphoto