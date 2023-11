Serie A, l’Inter torna in testa. Il Napoli crolla e Garcia rischia, derby della capitale senza gol

La dodicesima giornata della Serie A di calcio si è conclusa con la disputa di cinque partite. L’Inter ha sconfitto il Frosinone per 2-0 grazie ai gol di Dimarco e Calhanoglu a cavallo dei due punti: al 43′ il calciatore italiano ha sfruttato l’invito di Mkhitaryan, al 48′ il turco ha firmato un calcio di rigore. I nerazzurri tornano al comando della classifica con due punti di vantaggio sulla Juventus alla vigilia dello scontro diretto, mentre i ciociari incappano nella terza sconfitta nelle ultime quattro uscite e rimangono al dodicesimo posto.

Il Napoli è crollato in casa contro l’Empoli. I toscani si sono imposti per 1-0 grazie al gol segnato da Kovalenko in pieno recupero. I Campioni d’Italia sono incappati nella terza sconfitta stagionale e restano in quarta posizione a dieci punti di distacco dalla vetta: ormai il sogno di confermarsi sul trono sembra essere svanito.

L’allenatore Garcia è nei fatti esautorato, non è più gradito al Presidente Aurelio De Laurentiis e potrebbe essere sostituito durante la pausa per le Nazionali. I possibili nomi per la sostituzione sono diversi, ma per il momento il club partenopeo non si è sbottonato. L’Empoli ha rialzato la testa dopo due sconfitte consecutive e ha conquistato tre punti fondamentali per la salvezza (ora sono diciassettesimi a quota 10, +1 su Cagliari e Verona).

La Fiorentina ha battuto il Bologna per 2-1: Bonaventura in odore di Nazionale ha portato in vantaggio la Viola al 17′ su invito di Nzola, Zirkzee ha risposto al 33′ trasformando un calcio di rigore, proprio dagli undici metri è arrivato il sigillo risolutore di Gonzalez al 48′. I toscani si ridestano dopo tre sconfitte consecutive e agganciano l’Atalanta al quinto posto, ad appena -1 dal Napoli e a -3 dal Milan. I padroni di casa hanno operato il sorpasso sul Bologna che ora condivide il settimo posto con la Roma.

I giallorossi hanno infatti pareggiato con la Lazio per 0-0 in uno scialbo derby della Capitale. Pareggio per 1-1 tra Udinese e Atalanta: i padroni di casa sono passati in vantaggio al 44′ con Walace dopo che Success aveva sbagliato un rigore una dozzina di minuti prima, la Dea ha acciuffato il punto grazie a Ederson in pieno recupero.

RISULTATI SERIE A CALCIO OGGI (12 NOVEMBRE)

Napoli-Empoli 0-1

Fiorentina-Bologna 2-1

Udinese-Atalanta 1-1

Lazio-Roma 0-0

Inter-Frosinone 2-0

CLASSIFICA SERIE A

1. Inter 31

2. Juventus 29

3. Milan 23

4. Napoli 21

5. Atalanta 20

6. Fiorentina 20

7. Roma 18

8. Bologna 18

9. Monza 17

10. Lazio 17

11. Torino 16

12. Frosinone 15

13. Lecce 14

14. Genoa 14

15. Sassuolo 12

16. Udinese 11

17. Empoli 10

18. Cagliari 9

19. Verona 8

20. Salernitana 5

Foto: Lapresse