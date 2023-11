Basket, coach Capobianco dopo il successo dell’Italia sulla Germania: “Prestazione precisa e di qualità”

Una gran bella giornata per l’Italia di basket femminile nelle qualificazioni ai prossimi Europei 2025. Le azzurre hanno vinto agevolmente contro la Germania: un buonissimo 53-70 ad Amburgo, suggellato dai 17 punti della giovane Matilde Villa, coadiuvata dai 16 di Cecilia Zandalasini, i 13 di Sara Madera ed i 10 di Martina Cassina.

Le azzurre sono già qualificate alla prossima competizione continentale in qualità di paese ospitante, ma il successo odierno rimane comunque una buonissima preparazione in vista delle prossime sfide per provare a fare uno step di crescita in più.

“Prestazione precisa, di grande qualità, di attenzione ai dettagli – dichaara coach Andrea Capobianco al termine del match – aver tenuto la Germania a 53 punti è un ottimo risultato, le ragazze si sono attenute al piano partita che prevedeva attacchi capaci di far lavorare la difesa tedesca per almeno 18 secondi ed eccellenti nel coprire l’errore della propria compagna. Questo è il primo passo per diventare una grande squadra.

“Ho apprezzato in particolare gli ultimi 7 minuti – continua il coach azzurro – quando la Germania ha provato in tutti i modi a tornare a contatto ma è sempre stata ricacciata indietro. Ringrazio lo staff che mi ha messo nelle condizioni ideali per giocare queste due partite, il clima emotivo che si è respirato in questi sette giorni ha fatto la differenza. Il presidente Petrucci ripete spesso che bisogna avere coraggio e credere nelle cose: noi siamo venuti ad Amburgo con questo spirito”.

Credit: Ciamillo