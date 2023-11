Calcio femminile, la Juventus vince nettamente a Como e resta in scia alla Roma in Serie A

Vittoria importante per la Juventus nel posticipo della settima giornata della Serie A femminile 2023/2024. Allo stadio Ferruccio, le ragazze di Joe Montemurro giocano una grande partita contro il Como e si impongono per 3-0. Grazie a questo successo, le bianconere salgono a quota 18 punti in classifica, si riprendono la seconda posizione (che era stata rubata momentaneamente oggi pomeriggio dalla Fiorentina) e restano in scia alla Roma, prima con 21.

Dopo un inizio abbastanza equilibrato, la Juventus passa in vantaggio al 17′ con Cecilia Salvai, brava a segnare di testa sul cross di Arianna Caruso da calcio d’angolo. Il Como, squadra rivelatrice di questo inizio di stagione visti i 13 punti conquisati nelle prime sei giornate, prova a reagire e va vicino al pareggio al 26′ con un diagonale di Vaitukaityte che finisce fuori di pochissimo, poi non ci sono più azioni pericolose e si arriva dunque all’intervallo senza altre reti.

Nel secondo tempo comincia meglio la squadra ospite, ma a sfiorare il gol sono le padrone di casa al 62′ con un colpo di testa di Bergersen. Passa un minuto e la Juventus trova il raddoppio: Caruso si porta avanti il pallone e libera il destro dalla distanza, riuscendo a superare Korenciova. Il 2-0 fa molto male al Como, che perde poi via via sempre più lucidità. La squadra di Montemurro dunque ne approfitta per gestire comodamente il vantaggio e al 94′ segna la rete del definitivo 3-0 con Lindsey Thomas, abile nel ribadire in rete una palla che rimane nei pressi della porta dopo la traversa colpita da Gama.

Photo LiveMedia/Nderim Kaceli