Sci di fondo oggi in tv, Sprint Ruka 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Scatterà oggi, venerdì 24 novembre, da Ruka, in Finlandia, sede del classico opening stagionale, la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la tre giorni finlandese si aprirà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 10.00 italiane si terranno le qualificazioni, mentre alle ore 12.30 italiane si disputeranno le finali.

Le finali della sprint tc della Coppa del Mondo di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni 5 azzurri: tra le donne sarà in gara Caterina Ganz, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Davide Graz, Francesco De Fabiani ed Elia Barp. Di seguito il programma odierno con gli orari della Coppa del Mondo di sci di fondo.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO RUKA 2023

Venerdì 24 novembre 2023

10.00 Qualificazioni sprint tc femminile

10.35 Qualificazioni sprint tc maschile

12.30 Finali sprint tc femminile e maschile – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO RUKA 2023

Diretta tv: per le qualificazioni non prevista, per le finali Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: per le qualificazioni eurosport.it e discovery+, per le finali Rai Play, eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: per qualificazioni e finali OA Sport.

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT FEMMINILE

1 FINK Pia GER

2 SUNDLING Jonna SWE

3 ANTOSOVA Barbora CZE

4 JOENSUU Jasmi FIN

5 GULBRANDSEN Ingrid NOR

6 HAGSTROEM Johanna SWE

7 JANATOVA Katerina CZE

8 DAHLQVIST Maja SWE

9 KREHL Sofie GER

10 RYDZEK Coletta GER

11 MATINTALO Johanna FIN

12 GIMMLER Laura GER

13 SVAHN Linn SWE

14 BRENNAN Rosie USA

15 HENNIG Katharina GER

16 SKISTAD Kristine Stavaas NOR

17 SVENDSEN Anna NOR

18 MYHRVOLD Mathilde NOR

19 LUNDGREN Moa SWE

20 DIGGINS Jessie USA

21 KAHARA Jasmin FIN

22 WENG Lotta Udnes NOR

23 BERANOVA Tereza CZE

24 FAEHNDRICH Nadine SUI

25 KYLLONEN Anne FIN

26 KERN Julia USA

27 NISKANEN Kerttu FIN

28 STENSETH Ane Appelkvist NOR

29 KARLSSON Frida SWE

30 RIBOM Emma YC SWE

31 LYLYNPERA Katri FIN

32 GANZ Caterina ITA

33 QUINTIN Lena FRA

34 CARL Victoria GER

35 EIDUKA Patricija LAT

36 SKINDER Monika U23 POL

37 SAARI Amanda FIN

38 NIEMELA Hilla U23 FIN

39 ALAKOSKI Anni FIN

40 STADLOBER Teresa AUT

41 JORTBERG Lauren USA

42 STEWART-JONES Katherine CAN

43 RYAZHKO Darya KAZ

44 TOSSAVAINEN Eevi-Inkeri U23 FIN

45 OLKKONEN Tiia FIN

46 McCABE Novie U23 USA

47 SHALYGINA Kseniya KAZ

48 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

49 MELNIK Anna KAZ

50 NISSINEN Vilma FIN

51 WELLS Amelia U23 CAN

52 OLEKH Viktoriia UKR

53 AUZINA Kitija LAT

54 NIKON Anastasiia U23 UKR

55 SHKATULA Sofiia U23 UKR

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT MASCHILE

1 MOSER Benjamin AUT

2 VALNES Erik NOR

3 AHONEN Olli FIN

4 JOUVE Richard FRA

5 SCHOONMAKER James Clinton USA

6 HALFVARSSON Calle SWE

7 DANIELSSON Emil U23 SWE

8 GOLBERG Paal NOR

9 JENSSEN Matz William U23 NOR

10 CERNY Ondrej CZE

11 HAEGGSTROEM Johan SWE

12 MOILANEN Niilo U23 FIN

13 VUORINEN Lauri FIN

14 PELLEGRINO Federico ITA

15 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

16 JAY Renaud FRA

17 GRATE Marcus SWE

18 CHAPPAZ Jules FRA

19 SELLER Ludek CZE

20 NORTHUG Even NOR

21 EVENSEN Ansgar NOR

22 CHANAVAT Lucas FRA

23 NOVAK Michal CZE

24 ANGER Edvin U23 SWE

25 RIEBLI Janik SUI

26 OGDEN Ben USA

27 MAKI Joni FIN

28 GROND Valerio SUI

29 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

30 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

31 MANNILA Lauri FIN

32 MRKONJIC Lukas AUT

33 RITCHIE Graham CAN

34 WANG Qiang CHN

35 SCHELY Theo FRA

36 STAREGA Maciej POL

37 YOUNG Andrew GBR

38 BURY Kamil POL

39 SOSSAU Anian GER

40 KILP Marko EST

41 BOLGER Kevin USA

42 AHONEN Ville YC FIN

43 SIMENC Miha SLO

44 KAESER Erwan SUI

45 HAARALA Juuso FIN

46 FOETTINGER Michael AUT

47 STOELBEN Jan U23 GER

48 KETTERSON Zak USA

49 JAGER Luke USA

50 CYR Antoine CAN

51 GRAZ Davide ITA

52 FAEHNDRICH Cyril SUI

53 De FABIANI Francesco ITA

54 CRV Vili SLO

55 HAKOLA Ristomatti FIN

56 POROMAA William SWE

57 HIMMA Martin EST

58 ARNAUD Julien U23 FRA

59 MATTILA Wiljam FIN

60 MUSGRAVE Andrew GBR

61 LIEKARI Emil U23 FIN

62 MATASSOV Svyatoslav KAZ

63 BARP Elia U23 ITA

64 BORTSOV Konstantin KAZ

65 DREMLJUGA Karl Sebastian U23 EST

66 VIGANTS Raimo LAT

67 McKEEVER Xavier U23 CAN

68 McMULLEN Zanden U23 USA

69 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

70 GROS Anze U23 SLO

71 KORGE Kaarel Kasper EST

72 MELNITS Ike U23 FIN

73 GRANDBOIS Leo CAN

74 FELLNER Adam CZE

75 VOLOTKA Denis KAZ

76 RANTALA Eero U23 FIN

77 LEVEILLE Olivier U23 CAN

78 SCHUMACHER Gus USA

79 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

80 DRAHUN Dmytro UKR

81 BUGARA Robert U23 POL

82 FODSTAD Fredrik U23 COL

83 DEYANOV Simeon BUL

84 SAULITIS Niks U23 LAT

85 LISOHOR Oleksandr U23 UKR

86 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND

87 DOTSENKO Andriy UKR

Foto: LaPresse