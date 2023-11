Italia-Svezia oggi in tv, semifinale Europei curling 2023: orario, programma, streaming

Oggi venerdì 24 novembre (ore 10.00) l’Italia affronterà la Svezia nella semifinale degli Europei 2023 di curling. Si preannuncia grande spettacolo suul ghiaccio di Aberdeen (Gran Bretagna), dove la nostra Nazionale proverà a sognare ancora in grande dopo aver chiuso il round robin da imbattuta con nove vittorie all’attivo. Gli azzurri cercheranno il colpaccio contro la corazzata guidata dal fuoriclasse assoluto Niklas Edin, già battuto durante la fase a gironi.

Joel Retornaz, Amos Mosaner, Mattia Giovanella e Sebastiano Arman hanno tutte le carte in regola per avere la meglio sul quartetto scandinavo e qualificarsi all’atto conclusivo per la prima volta nella storia, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nelle ultime due edizioni. Gli azzurri cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo e meritarsi l’accesso alla finale da disputare contro la vincente della sfida tra Scozia e Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, semifinale degli Europei 2023 di curling. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Gran Bretagna sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-SVEZIA EUROPEI CURLING

Venerdì 24 novembre

Ore 10.00 Italia vs Svezia – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, Recast/The Curling Channel per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: WCF/Celine Stucki