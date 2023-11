Sci di fondo: Nyenget beffa Niskanen, sua la 10 km di Ruka. Federico Pellegrino 15°

Finale amaro in casa Finlandia per la 10 km maschile di Ruka valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo maschile 2023-2024. Nella prima gara a tecnica classica della stagione si impone il norvegese Martin Loewstrom Nyenget, che beffa l’idolo di casa Iivo Niskanen per 2″9 al termine di un importante duello. Il tempo del vincitore è di 23’31″7.

Il tema, come al solito, è quello del dominio dei norvegesi, dal momento che dietro Niskanen ce ne sono tre all’interno dei primi sei. In particolare, gradino più basso del podio per Erik Valnes, ben più che rinfrancato dal ribaltone di ieri, con 9″7 di ritardo. +10″8 per Pal Golberg, poi è sesto Harald Oestberg Amundsen a 29″. In mezzo il quinto posto di uno che, sebbene scozzese, ha larghi legami fondistici in fatto di Norvegia: Andrew Musgrave, a 16″5.

Settima posizione per il francese Hugo Lapalus a 34″6, con due decimi di vantaggio sull’ultino dei norge in top ten, Simen Hegstad Krueger. Nono e decimo William Poromaa e Calle Halfvarsson in quota Svezia, rispettivamente a 38″6 e 40″3.

Capitolo Italia: buona la performance di Federico Pellegrino, 15° a 42″9 (dietro per un decimo rispetto a Klaebo). Lontani tutti gli altri: Davide Graz 42° a 1’17″1, Francesco De Fabiani 45° a 1’21”, Paolo Ventura 52° a 1’28″2, Simone Daprà 55° a 1’37″6. In sostanza, a parte la nostra punta di diamante, c’è da lavorare.

