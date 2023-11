Sci di fondo, Coppa del Mondo Ruka 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 novembre

Sci di fondo, stagione 2023-2024, eccoci qua. Tornano le competizioni, torna anche il discussissimo sistema di punteggio varato nella scorsa annata e, per quest’anno, ancora mantenuto con tutte le questioni del caso. Ma, ad ogni modo, è a Ruka che si riparte.

Si ricomincia con due nomi da tenere a mente, quelli di Johannes Hoesflot Klaebo e Tiril Udnes Weng, i vincitori delle rispettive Coppe del Mondo nell’annata passata. Estate molto tormentata in casa Norvegia, per mille e una ragioni. L’Italia punta su Federico Pellegrino in grande misura, e del resto il terzo posto nella classifica della Sfera di Cristallo ottenuto con gran merito non può che dargli i galloni di protagonista atteso.

La Coppa del Mondo di sci di fondo inizierà a Ruka il 24, 25 e 26 novembre. Tutte le gare di questi tre giorni saranno visibili in diretta tv su Eurosport 1 e 2; ampia copertura anche su RaiSport, oltre che in streaming su Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN e RaiPlay. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO RUKA 2023

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

Ore 10:00 Qualificazioni Sprint TC maschile e femminile

Ore 12:30 Finali Sprint TC maschile e femminile – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

SABATO 25 NOVEMBRE

Ore 10:00 10 km individuale TC femminile – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 12:15 10 km individuale TC maschile – Diretta tv su Eurosport 2

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Ore 10:00 20 km a inseguimento TL femminile – Diretta tv su Eurosport 1

Ore 12:35 20 km a inseguimento TL maschile – Diretta tv su Eurosport 2

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO RUKA 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 e 2, RaiSport

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN, RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport

