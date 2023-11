Salto con gli sci, Coppa del Mondo Ruka 2023: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 novembre

Da venerdì 24 a domenica 26 novembre Ruka ospiterà il primo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di salto con gli sci. Sul trampolino grande finlandese HS142 andranno in scena le due gare inaugurali dell’inverno per il massimo circuito del salto speciale, con tanti candidati alla vittoria che sognano il colpaccio anche in ottica Sfera di Cristallo.

Fari puntati sul norvegese Halvor Egner Granerud, che punta alla seconda Coppa del Mondo consecutiva, ma la concorrenza si preannuncia particolarmente folta e competitiva. La squadra azzurra si presenta in Finlandia con un quartetto composto dal faro del movimento Giovanni Bresadola, oltre a Francesco Cecon, Alex Insam e Andrea Campregher.

Tutte le qualificazioni e le gare del weekend di Kuusamo saranno visibili in diretta streaming su Eurosport.it e discovery+, mentre la prima competizione (e le qualificazioni del venerdì) verrà trasmessa anche in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Sky Go e Now TV. Di seguito il programma completo in tv/streaming della tappa inaugurale della Coppa del Mondo maschile di salto con gli sci 2023-2024:

CALENDARIO SALTO CON GLI SCI

Venerdì 24 novembre

Ore 16.00 Qualificazioni per gara-1 Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1

Sabato 25 novembre

Ore 16.15 Gara-1 Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1

Domenica 26 novembre

Ore 14.50 Qualificazioni per gara-2 Ruka (Finlandia)

Ore 16.15 Gara-2 Ruka (Finlandia) – Diretta tv su Eurosport 1 dalle 17.30

PROGRAMMA SALTO CON GLI SCI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 manderà in onda le qualificazioni per gara-1 e gara-1, oltre a gara-2 dalle 17.30.

Diretta streaming: Eurosport.it e discovery+ trasmetteranno tutte le qualificazioni e le gare, mentre su Sky Go e Now saranno visibili solo le qualificazioni di gara-1, gara-1 e la parte finale di gara-2.

