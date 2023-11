Sci alpino, Sofia Goggia: “Mi sento più padrona del gesto tecnico in gigante. Ora partirò a ridosso delle 15”

Sofia Goggia continua a crescere in slalom gigante e conquista un incoraggiante nono posto sulle nevi di Killington, in occasione del secondo evento stagionale tra le porte larghe della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca conferma così le buone sensazioni del debutto a Sölden (fu 16ma) e torna nella top10 in questa specialità quasi tre anni dopo l’ultima volta, che risaliva al 26 gennaio 2021 in quel di Kronplatz.

“Sono contenta perché era tanto tempo che non arrivavo così davanti in classifica in gigante, ma sono ancor più contenta dell’atteggiamento con cui approccio alle gare perché mi sento più padrona del gesto tecnico in questa specialità. Non ho più i timori strani delle passate stagioni, quando arrivavo al cancelletto e mi sentivo disorientata“, dichiara la campionessa olimpica 2018 di discesa ai microfoni della FISI.

“Sono felice perché divento trentacinquesima nella start list ma, mancando cinque atlete già presenti nella trenta, entro nel secondo gruppo e da settimana prossima, nei due giganti di Mont Tremblant, potrò partire a ridosso delle quindici per il fatto di avere più di 500 punti nella overall“, aggiunge la 31enne azzurra in attesa dei prossimi appuntamenti in Canada.

