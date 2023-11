Sci alpino, Federica Brignone: “Ho faticato ad adattarmi a questa neve, non sono soddisfatta”

Federica Brignone non si conferma sul livello evidenziato a Sölden (fu seconda nell’opening del Circo Bianco) ma riesce comunque a difendersi abbastanza bene su una neve ostica come quella di Killington, raccogliendo un discreto sesto posto nel secondo slalom gigante stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino.

“Ho fatto un po’ fatica ad adattarmi a questo tipo di neve, nella prima manche sono scesa un po’ con il freno a mano, poi ho cercato di darmi una scossa ma non sono riuscita a essere padrona di quello che stavo facendo. A ingresso muro mi sono pure bloccata e anche sotto mi sono schiacciata, non so nemmeno come ho fatto a tagliare il traguardo. Non sono per niente soddisfatta di come ho sciato, facciamoci andare questo piazzamento“, spiega l’azzurra (fonte: FISI).

La 33enne valdostana, sesta dopo la prima manche, ha conservato la sua posizione nella seconda accusando però un distacco di 1.77 dalla vincitrice Lara Gut-Behrami e di quasi 1” dalla zona podio, occupata anche dalla neozelandese Alice Robinson (seconda) e dalla padrona di casa americana Mikaela Shiffrin (terza). La vicecampionessa olimpica in carica ha terminato comunque l’evento come la migliore della truppa italiana.

Foto: Lapresse