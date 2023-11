Sci alpino, pagelle gigante Killington: Gut-Behrami in stato di grazia, alti e bassi tra le italiane. Colturi e Ljutic impressionano

PAGELLE GIGANTE KILLINGTON

Lara Gut-Behrami 9: avvio di stagione da urlo per la ticinese, che bissa il successo di Sölden e centra la seconda vittoria consecutiva tra le porte larghe facendo nuovamente la differenza nella manche conclusiva. Questa volta rifila però ben 62 centesimi alla seconda, evidenziando una netta superiorità quest’oggi sulle nevi del Vermont.

Alice Robinson 8,5: la precoce neozelandese classe 2001 prosegue la sua risalita verso l’elite della specialità e torna a brillare, firmando il miglior tempo nella prima manche (con il pettorale 9) e conquistando poi un secondo posto che le consente di tornare sul podio in Coppa del Mondo dopo oltre due anni e mezzo.

Mikaela Shiffrin 8: sesta, quarta, prima e terza. Non è nella sua miglior versione di sempre, ma la fuoriclasse a stelle e strisce macina risultati pesanti gara dopo gara (tra slalom e gigante sin qui) in questo avvio di stagione ed è al comando della classifica generale di Coppa del Mondo, confermandosi la favorita principale per la Sfera di Cristallo.

Federica Brignone 6: la prestazione è negativa a livello di sciata e di distacco accumulato dalla zona podio, tuttavia stringe i denti in una giornata difficile (su una neve che non la esalta) e taglia il traguardo in sesta posizione portando a casa punti preziosi in ottica Coppa di specialità e overall.

Sofia Goggia 8: finalmente sta tornando competitiva anche in gigante, dopo un paio di stagioni estremamente complicate (anche a causa di infortuni). La bergamasca disputa due manche di alto profilo (tecnicamente ma soprattutto come atteggiamento) a Killington e raccoglie un incoraggiante 9° posto con il pettorale 31 a mezzo secondo dalla top5.

Marta Bassino 5,5: grandi rimpianti per la 27enne di Borgo San Dalmazzo, tra le migliori nella prima manche e poi fuori dai giochi a metà della seconda dopo un’inclinazione eccessiva mentre si trovava in piena lotta per il podio con Shiffrin e Robinson.

Lara Colturi e Zrinka Ljutic 8,5: entrambe giovanissime e baciate da un talento cristallino, disputano la miglior gara della carriera in gigante nel circuito maggiore chiudendo a ridosso della top10. La croata classe 2004 è giunta 13ma partendo addirittura con il pettorale 50, mentre l’italiana naturalizzata albanese classe 2006 ha stampato il miglior crono nella seconda manche rimontando dal 27° al 12° posto.

Foto: Lapresse