Sci alpino, cancellata anche la terza prova di discesa a Cervinia: il meteo non dà tregua, ma per la gara…

Il meteo continua a condizionare non poco questo avvicinamento al “Matterhorn Cervino Speed Opening”, sede del week end della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile che prevede la disputa di due discese, domani e domenica 12 novembre. Come detto, la situazione non è delle migliori perché gli atleti hanno potuto effettuare solo una prova cronometrata sul tracciato.

Dopo la cancellazione della seconda prova di ieri, oggi è arrivato lo stesso responso dalla organizzatori nel terzo allenamento in programma alle 11.30. Troppa neve in pista sulla Matterhorn-Cervino e la decisione è stata quella di intervenire in vista delle gare che ci saranno nella due-giorni.

Dando uno sguardo alle previsioni meteorologiche, per sabato ci dovrebbe essere uno spiraglio e la prima gara degli uomini-jet dovrebbe essere accompagnata dal sole. Discorso diverso per domenica, dal momento che sono annunciare precipitazioni che potrebbero mettere a repentaglio lo svolgimento del tutto.

Di sicuro, i gestori del Circo Bianco, dopo quanto accaduto con la cancellazione del gigante maschile a Sölden (Austria), non possono fare altro che adattarsi alle circostanze, con l’augurio di avere anche un pizzico di fortuna.

