Sci alpino, Mikaela Shiffrin: “Petra Vlhova meritava questa vittoria oggi. Mentalmente ero pronta”

Molto particolare la vittoria ottenuta da Mikaela Shiffrin oggi a Levi. Per l’americana, infatti, arriva a Levi un successo di fortuna che lei stessa sa essere enorme. Un’inforcata quando la slovacca Petra Vlhova aveva un secondo abbondante di vantaggio, infatti, crea le premesse per il numero 89 scritto alla casella successi per l’USA.

Queste le sue parole a Eurosport: “Mai mollare, vero. Petra meritava questa vittoria oggi. Sono veramente contenta, ma lei meritava probabilmente. E’ stato molto bello vederla sciare in questi due giorni. Mentalmente ero pronta alla sfida, anche se ho dovuto lottare negli ultimi 10 giorni per svariati motivi. Significa tanto per me. Ringrazio tutto il mio team per quello che fanno per me“.

Nella gara odierna, va ricordato, si è avuto anche il 12° posto di Martina Peterlini (con tanto di rimonta), che si è rivelata per certi versi l’unica azzurra in grado di sorreggere un’Italia che, altrimenti, non avrebbe di certo avuto nulla per cui sorridere.

Quanto al podio, secondo posto per Leona Popovic: la croata resta a 18 centesimi da Shiffrin. La terza posizione è appannaggio della tedesca Lena Duerr, a 30. La speranza è che la prossima settimana si possa proseguire a Zermatt/Cervinia, anche se le previsioni non sembrano positive (e già in questi due giorni il meteo ha mandato in fumo un weekend).

Foto: LaPresse