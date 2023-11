Curling, Italia da capogiro: Retornaz e compagni vincono il terzo Slam! Edin battuto al National

L’Italia trionfa nel Grand Slam di Curling. Impresa maiuscola da parte del Team Retornaz, che si è imposto sul ghiaccio di Westville Road (Nova Scotia, Canada) sconfiggendo il Team Edin per 6-5. La Finale del The National (uno dei quattro Major in calendario) si è rivelata estremamente combattuta e avvincente, dove il quartetto composto da Joel Retornaz, Mattia Giovanella, Sebastiano Arman e Amos Mosaner è riuscito ad avere la meglio contro la formazione svedese del fuoriclasse assoluto Niklas Edin accompagnato da Christoffer Sundgren, Rasmus Wrana, Oskar Eriksson.

Si tratta di un sigillo davvero rimarchevole per quello che nei fatti è il quartetto della Nazionale, capace di ottenere grandi risultati nelle ultime annate agonistiche. I tornei del Grand Slam sono i più prestigiosi a livello internazionale, questo è il terzo sigillo per Retornaz e compagni, che lo scorso inverno avevano festeggiato al Masters di Oakville e che lo scorso 22 ottobre avevano primeggiato al Tour Challenge.

Iniezione di fiducia importante a meno di una settimana dagli Europei, dove l’Italia sfiderà le grandi corazzate Scozia, Svizzera e Svezia per cercare non solo di conquistare una medaglia, ma per fare saltare il banco. Gli azzurri si sono resi protagonisti di un torneo fatto di sole vittorie e sono saliti a quota 35 successi su 39 in stagione. Edin e compagni si sono issati sul 2-0 al termine del secondo end, ma poi l’Italia si è inventata una magia: ha prontamente pareggiato i conti nella terza frazione (2-2) e poi ha rubato la mano per ben tre volte consecutive, marcando nell’ordine un punto, un punto e due punti. Retornaz e compagni sono volati sul 6-2 e hanno contenuto il tentativo di rimonta degli scandinavi (due punti nel settimo e uno nell’ottavo) riuscendo a fare festa.

Foto: WCF/Celine Stucki