Sci alpino, Marta Rossetti: “Sapevo di avere nei piedi un risultato positivo, dobbiamo trovare continuità”

Oltre cinque anni e mezzo dopo l’ultima volta (Chiara Costazza a Squaw Valley il 23 marzo 2017), la squadra italiana femminile di sci alpino è tornata nella top5 in uno slalom di Coppa del Mondo grazie al meraviglioso exploit di Marta Rossetti, capace di agguantare domenica scorsa un fantastico quinto posto sulle nevi statunitensi di Killington.

La 24enne gardesana si è inventata una gara strepitosa tra i pali stretti del Vermont, firmando il tredicesimo tempo nella prima manche con il pettorale 32 per poi rimontare otto posizioni grazie al terzo miglior crono parziale nella seconda discesa. Questo risultato consente finalmente all’azzurra di entrare nelle prime 30 in startlist verso il prossimo evento di Courchevel (21 dicembre).

“Non mi sarei mai aspettata di arrivare al quinto posto, però è dall’inizio dell’anno che scio con fiducia e sapevo di avere nei piedi un risultato positivo. Già a Levi mi sentivo bene, in quell’occasione il risultato non è arrivato ma non mi sono perduta d’animo. Nei giorni pre-gara ci siamo preparate bene, con condizioni diverse tutti i giorni, ho visto che la neve era dura e compatta, come piace a me“, ha dichiarato Rossetti alla FISI.

“Fra la prima e la seconda manche ho rivisto il video e mi ha colpito, perché avevo tanto margine di miglioramento. Così è stato, in queste condizioni posso dire la mia, adesso cercherò di portare questa positività anche nelle prossime gare, dobbiamo trovare continuità. Sono contenta anche per le mie compagne di squadra. Ci stiamo allenando bene, ci vuole un po’ di tempo per crescere tutte insieme, questi risultati aiutano molto“, conclude Marta.

Foto: Lapresse