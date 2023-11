Sci alpino, le convocate dell’Italia per il doppio gigante di Mont Tremblant. Bassino, Brignone e Goggia le big azzurre

Prosegue la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino, che si appresta a trasferirsi dal Vermont a Mont Tremblant per un doppio appuntamento tra le porte larghe in programma tra sabato 2 e domenica 3 dicembre. In Canada si svolgeranno due giganti, il terzo ed il quarto della stagione dopo i primi due eventi di Sölden e Killington.

L’Italia vuole riscattarsi dopo aver mancato il podio negli States e si presenterà in Quebec con ambizioni importanti. Sono otto le atlete convocate dal direttore tecnico azzurro Gianluca Rulfi per le due gare del weekend sull’inedita pista di Tremblant: Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Laura Pirovano, Elisa Platino, Beatrice Sola e Asja Zenere.

Confermato dunque il gruppo che aveva preso parte alla competizione di sabato scorso Killington, in cui era arrivato un discreto sesto posto con Brignone (brava a difendersi nonostante sensazioni negative) ed una notevole nona posizione con Goggia. La bergamasca sta tornando competitiva anche in questa specialità ed in Canada potrà finalmente partire nella prima manche con un pettorale interessante a ridosso delle 15.

Foto: Lapresse