Calendario sport invernali: gli orari delle gare dal 27 novembre al 3 dicembre. Programma, tv, streaming

Non è ancora iniziato, ma si infiamma l’inverno a livello sportivo. Questo fine settimana sarà certamente ricco di appuntamenti e più si andrà avanti più saranno le gare da disputare.

Andiamo a scoprire nel dettaglio il programma con tutte le prove per quanto riguarda le varie tappe di Coppa del Mondo negli sport invernali e come seguire tutto in TV e streaming.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 27 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE

SCI ALPINO

Mar. 28/11/23 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.45

Mer. 29/11/23 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.45

Gio. 30/11/23 – Coppa del mondo – 3a prova DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.45

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – SG maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – DH maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – GS femminile Mont Tremblant (Can) – ore 17.00 e 20.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/12/23 – Coppa del mondo – SG maschile Beaver Creek (Usa) – ore 18.30, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 03/12/23 – Coppa del mondo – GS femminile Mont Tremblant (Can) – ore 17.00 e 20.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – 10 km TL maschile e femminile Gallivare (Sve) – ore 09.45 e 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/12/23 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Gallivare (Sve) – ore 09.45, diretta tv Raisport ed Eurosport

Dom. 02/12/23 – Coppa del mondo – Staffetta maschile Gallivare (Sve) – ore 12.00, diretta tv Raisport ed Eurosport

SALTO CON GLI SCI

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS98 maschile Lillehammer (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 20.00, diretta tv Eurosport

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – HS98 maschile Lillehammer (Nor) – ore 16.10, diretta tv Eurosport

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Dom. 03/12/23 – Coppa del mondo – HS140 maschile Lillehammer (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Dom. 03/12/23 – Coppa del mondo – HS140 femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.30, diretta tv Eurosport

COMBINATA NORDICA

Gio. 30/11/23 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round HS98 femminile Lillehammer (Nor) – ore 18.30

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 12.00 e 14.10, diretta tv Eurosport

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – Provisional Competition Round HS98 maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.45

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/5 km femminile Lillehammer (Nor) – ore 09.50 e 13.30, diretta tv Eurosport

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – Gundersen HS98/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 10.50 e 14.05, diretta tv Eurosport

Dom. 03/12/23 – Coppa del mondo – Gundersen HS140/10 km maschile Lillehammer (Nor) – ore 09.00 e 11.30, diretta tv Eurosport

BIATHLON

Mer. 29/11/23 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Oestersund (Sve) – ore 15.20, diretta tv Eurosport e diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Gio. 30/11/23 – Coppa del mondo – Staffetta femminile Oestersund (Sve) – ore 15.20, diretta tv Eurosport e diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – Sprint femminile Oestersund (Sve) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – Sprint maschile Oestersund (Sve) – ore 14.45, diretta tv Eurosport e diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Dom. 03/12/23 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Oestersund (Sve) – ore 14.00, diretta tv Eurosport e diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

Dom. 03/12/23 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Oestersund (Sve) – ore 16.00, diretta tv Eurosport e diretta streaming https://www.eurovisionsports.tv/ibu/

SNOWBOARD

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBX maschile e femminile Les Deux Alpes (Fra) – ore 10.30 e 12.30

Ven. 01/12/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 04.20 e 06.40

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 11.00 e 11.45

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – SBX maschile e femminile Les Deux Alpes (Fra) – ore 12.30, diretta streaming Eurosport

FREESTYLE

Gio. 30/11/23 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 04.20 e 06.40

Sab. 02/12/23 – Coppa del mondo – BA maschile e femminile Pechino (Chn) – ore 06.00 e 06.15

Foto: Lapresse